Певец Шура назвал Анастасию Волочкову уникальной девушкой

Артист признался, что боится и любит известную балерину.

Певец Шура признался, что боится и одновременно с этим восхищается российской балериной Анастасией Волочковой. Об этом пишет piter.tv.

Он также добавил, что ее авторские проекты всегда вызывали у него удивление. В интервью с журналисткой Аленой Жигаловой для YouTube-проекта Super, исполнитель поделился своими впечатлениями от общения с известной балериной.

«Я Настю, знаешь, за что люблю? Что она после всех этих модификаций, что она творит в интервью у разных людей, как-то выкручивается и потом у нее происходят концерты с детьми.» — прокомментировал Шура свои собственные заявления.

Фото: YouTube / Super

Ранее стало известно, что Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны.