В селе Колчаново Волховского стартовала реконструкция водопроводных очистных сооружений

Работы планируется завершить в течение 2023 года. Реконструкция, которую проводит Леноблводоканал, увеличит производительность водоочистных сооружений до 600 кубометров в сутки.

«Это важный проект, который повысит качество и надежность водоснабжения ля всех местных жителей — более 2500 человек. Работы идут по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас специалисты ведут работы по устройству резервуаров чистой воды», — рассказал заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Проектом предусмотрено строительство водозаборных сооружений, насосной станции первого подъема, реконструкция напорного водовода, резервуаров чистой воды и здания водоочистной станции.

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Напомним, что 2021-й год в нашем регионе был объявлен Годом Чистой воды. А вопросы по водоснабжению прозвучали на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Президент России подчеркнул, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей. В рамках региональной программы ГУП Леноблводоканал устанавливает модульные станции в небольших поселениях Ленинградской области. До 2025 года включительно предприятие планирует запустить 108 станций очистки питьевой воды и 31 станцию очистки сточных вод. С 2020 года в регионе установлено больше 35 станций для очистки питьевой воды и 3 — для очистки стоков, построено больше 30 тысяч метров новых сетей водоснабжения, отремонтировано больше 50 тысяч метров существующих сетей.