Каждый четвертый человек, умерший от COVID — житель Петербурга

Эпидемиологические показатели по коронавирусу в Северной столице ухудшаются.

В городе на Неве растет число заражений, число госпитализаций держится почти на уровне Москвы, а летальных исходов подтверждено девять, следует из отчета федерального оперативного штаба от 3 марта. Об этом пишет Фонтанка.ру.

В России за минувшие сутки госпитализировано 1 546 человек, выявлено 14 516 новых случаев COVID-19, подтверждено 40 летальных исходов.

В Петербурге — 140 госпитализаций, 1 334 заражения и 9 смертей, а в Москве — 156 госпитализаций, 2 427 заражений и 12 смертей.

Также сообщается, что 2 марта в городе на Неве коронавирус за сутки отправил в больницы 150 горожан.

Ранее стало известно, что в Ленобласти растет заболеваемость коронавирусом.