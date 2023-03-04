В МФЦ открыт доступ к интерактивной карте музеев Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В МФЦ Ленинградской области открыли доступ к интерактивной мультимедийной карте музеев 47-го региона.

Виртуальное путешествие по музеям региона теперь можно совершить через «Инфоматы», которые установлены в МФЦ, или на официальном сайте, где размещена интерактивная мультимедийная карта.

Мультимедийная карта музеев была создана Историческим парком «Россия – моя история» совместно с комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области.

Вам будет интересно
В МФЦ открыт доступ к интерактивной карте музеев Ленобласти МФЦ, музеи, Ленобласть
В Ленобласти разработали сайт с картой паломнических маршрутов для молодежи
В Волхове Ленобласти презентовали сайт с интерактивной картой паломнических маршрутов для молодежи. Проект получил название «Святые тропы». На сайте представлены пять...
26.02.2023 291
Автор