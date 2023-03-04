В МФЦ открыт доступ к интерактивной карте музеев Ленобласти

В МФЦ Ленинградской области открыли доступ к интерактивной мультимедийной карте музеев 47-го региона.
Виртуальное путешествие по музеям региона теперь можно совершить через «Инфоматы», которые установлены в МФЦ, или на официальном сайте, где размещена интерактивная мультимедийная карта.
Мультимедийная карта музеев была создана Историческим парком «Россия – моя история» совместно с комитетом по сохранению культурного наследия Ленинградской области.
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