Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, один танк и шесть автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении потери противника за сутки составили до 150 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и боевая машина РСЗО «Град».

На Донецком направлении уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20.

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На Херсонском направлении уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих, 20 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30.

В ДНР уничтожен радиолокатор наведения ракет украинского зенитного ракетного комплекса «С-300».

За сутки сбиты три вертолета Ми-8 воздушных сил Украины, 12 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.