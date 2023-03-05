В Ленобласти тетерева роют норки для сна

Сотрудники Нижне-Сиверского заповедника просят ходить по снегу аккуратно.

Место ночевки тетеревов нашли в Лодейнопольском районе Ленобласти. Птицы любят спать прямо в снегу — человек может их заметить только по следам. Об этом сообщает редакция 47news.

Фото норок тетеревов накануне показали в группе Нижне-Свирского заповедника «Вконтакте». Сперва кажется, что это обычные «дыры» в снегу. Но если присмотреться, можно увидеть норки, а если повезет — и обитателей.

Фото: группа Нижне-Свирского заповедника «Вконтакте»

Ранее стало известно, что лоси продолжают выходить на дороги Ленообласти.