За сутки в Петербурге подтвердили ковид у 1 499 горожан

Согласно данным оперштаба от 5 марта, в больницы доставили 46 пациентов.

В городе на Неве за последние 24 часа коронавирус подтвердили у 1 499 местных жителей, а днем ранее было 1 407 случаев заражений. Согласно данным оперштаба от 5 марта, в больницы доставили 46 ковид-пациентов. Об этом сообщают Невские Новости.

Выздоровели 375 горожан. Медики не смогли помочь десятерым петербуржцам, они умерли.

Также на сайте Роспотребнадзора опубликовали статистику заболеваемости по Ленинградской области. Согласно имеющимся данным, за минувшие сутки заболели 436 человек.

Волховский район: г. Новая Ладога (+2), д. Вындин Остров (+1), г. Волхов (+5).

г. Новая Ладога (+2), д. Вындин Остров (+1), г. Волхов (+5). Бокситогорский район: г. Пикалёво (+2), г. Бокситогорск (+1).

г. Пикалёво (+2), г. Бокситогорск (+1). Волосовский район: д. Клопицы (+1), д. Каськово (+1), д. Курковицы (+1), д. Бегуницы (+1), г. Волосово (+1).

д. Клопицы (+1), д. Каськово (+1), д. Курковицы (+1), д. Бегуницы (+1), г. Волосово (+1). Всеволожский район: СНТ Лесное (+1), п. Западная Лица (+1), д. Невский Парклесхоз (+1), д. Черная речка (+1), д. Токкари (+1), д. Кальтино (+1), д. Лупполово (+1), п. Рахья (+9), д. Хапо-Ое (+1), п/ст Корнево (+2), д. Вирки (+1), массив Углово, СНТ Юбилей (+3), с. Павлово (+1), массив Белоостров, СНТ Серебряный ручей (+1), пгт. им. Свердлова (+5), СНТ Бабино-1 (+1), п. Бугры (+3), п. Романовка (+8), д. Старая (+3), пгт. им. Морозова (+8), д. Ваганово (+1), пгт. Кузьмоловский (+2), г. Сертолово (+19), пос.Щеглово (+6), д. Разметелево (+1), п. Янино-1 (+3), г. Кудрово (+31), г. Всеволожск (+40).

СНТ Лесное (+1), п. Западная Лица (+1), д. Невский Парклесхоз (+1), д. Черная речка (+1), д. Токкари (+1), д. Кальтино (+1), д. Лупполово (+1), п. Рахья (+9), д. Хапо-Ое (+1), п/ст Корнево (+2), д. Вирки (+1), массив Углово, СНТ Юбилей (+3), с. Павлово (+1), массив Белоостров, СНТ Серебряный ручей (+1), пгт. им. Свердлова (+5), СНТ Бабино-1 (+1), п. Бугры (+3), п. Романовка (+8), д. Старая (+3), пгт. им. Морозова (+8), д. Ваганово (+1), пгт. Кузьмоловский (+2), г. Сертолово (+19), пос.Щеглово (+6), д. Разметелево (+1), п. Янино-1 (+3), г. Кудрово (+31), г. Всеволожск (+40). Выборгский район: п. Бородинское (+1), п. Красная Долина (+1), п. Приветнинское (+1), п. Каменка (+1), д. Лосево (+1), п. Семиозерье (+2), п. Соколинское (+2), г. Каменногорск (+2), г. Светогорск (+3), пгт. Советский (+1), п. Первомайское (+2), г. Выборг (+40).

п. Бородинское (+1), п. Красная Долина (+1), п. Приветнинское (+1), п. Каменка (+1), д. Лосево (+1), п. Семиозерье (+2), п. Соколинское (+2), г. Каменногорск (+2), г. Светогорск (+3), пгт. Советский (+1), п. Первомайское (+2), г. Выборг (+40). Гатчинский район: д. Мины (+1), п. Новый Учхоз (+2), д. Большие Колпаны (+1), п. Терволово (+2), пгт. Вырица (+1), пгт. Сиверский (+2), д. Сокколово (+1), д. Меньково (+1), г. Гатчина (+23).

д. Мины (+1), п. Новый Учхоз (+2), д. Большие Колпаны (+1), п. Терволово (+2), пгт. Вырица (+1), пгт. Сиверский (+2), д. Сокколово (+1), д. Меньково (+1), г. Гатчина (+23). Кингисеппский район: г. Ивангород (+1), д. Большой Луцк (+1), г. Кингисепп (+1).

г. Ивангород (+1), д. Большой Луцк (+1), г. Кингисепп (+1). Киришский район: д.Смолино (+1), п.Пчевжа (+1), г. Кириши (+42).

д.Смолино (+1), п.Пчевжа (+1), г. Кириши (+42). Кировский район: пгт. Назия (+4), г. Отрадное (+2), г. Кировск (+1).

пгт. Назия (+4), г. Отрадное (+2), г. Кировск (+1). Лодейнопольский район: п. Янега (+1), пгт. Свирьстрой (+1), г. Лодейное Поле (+3).

п. Янега (+1), пгт. Свирьстрой (+1), г. Лодейное Поле (+3). Ломоносовский район: п. Лебяжье (+1), д. Лопухинка (+2), д. Горбунки (+1), п. Новогорелово (+3), гп. Новоселье (+1).

п. Лебяжье (+1), д. Лопухинка (+2), д. Горбунки (+1), п. Новогорелово (+3), гп. Новоселье (+1). Лужский район: д. Сара-Лог (+1), д. Домкино (+1), д. Каменка (+1), п. Оредеж (+2), г. Луга (+10).

Подпорожский район: д. Красный Бор (+3), пгт. Важины (+1), пгт. Вознесенье (+1), г. Подпорожье (+11), пгт. Никольский (+1), с. Винницы (+2).

д. Красный Бор (+3), пгт. Важины (+1), пгт. Вознесенье (+1), г. Подпорожье (+11), пгт. Никольский (+1), с. Винницы (+2). Приозерский район: п. Запорожское (+1), п. Ларионово (+1), п/ст Лосево (+1), г. Приозерск (+4).

Сланцевский район: г. Сланцы (+11).

Тихвинский район: д. Стретилово (+1), п. Березовик (+1), п. Шугозеро (+), г. Тихвин (+41).

Тосненский район: пгт. Форносово (+1), п. Федоровское (+1), пгт Ульяновка (+1), г. Никольское (+2), г. Тосно (+4).

Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ

Ранее стало известно, что коронавирус подтвердился еще у 220 жителей Ленобласти — данные на 2 марта.