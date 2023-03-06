На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 6 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 23, 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, Тосно км 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 628-630, км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480, км 485, км 491, км 499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия;
- км 94-123 ограничения скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия.
А-180 «Нарва»:
- км 33-35 ограничение скорости движения в сторону Кингисеппа, левый ряд, с 08:00 до 17:00, замена барьерного ограждения.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 05.03.2023 до 08:00 06.03.2023, уборка снежных валов на обочине;
- Подъезд к пропускному пункту Брусничное км 0-2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия.
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04.03.2023 74
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 41-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка остановок общественного транспорта и тротуаров от снега и грязи;
- км 14-15 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка остановок общественного транспорта и тротуаров от снега и грязи.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00; очистка сигнальных столбиков от снега и грязи;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00; очистка дорожных знаков от снега и грязи;
- Развязка на км 27, ограничение скорости с 08:00 до 20:00, очистка шумозащитных экранов от снега и грязи;
- км 75-77 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия;
- км 1-12, км 24-30, км 48-57, км 70-80 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга. с 10:00 до 18:00, замена ламп.