На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 6 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 23, 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674, Тосно км 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 628-630, км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 480, км 485, км 491, км 499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия;
  • км 94-123 ограничения скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия.

А-180 «Нарва»:

  • км 33-35 ограничение скорости движения в сторону Кингисеппа, левый ряд, с 08:00 до 17:00, замена барьерного ограждения.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 05.03.2023 до 08:00 06.03.2023, уборка снежных валов на обочине;
  • Подъезд к пропускному пункту Брусничное км 0-2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия.
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А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 41-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка остановок общественного транспорта и тротуаров от снега и грязи;
  • км 14-15 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка остановок общественного транспорта и тротуаров от снега и грязи.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00; очистка сигнальных столбиков от снега и грязи;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00; очистка дорожных знаков от снега и грязи;
  • Развязка на км 27, ограничение скорости с 08:00 до 20:00, очистка шумозащитных экранов от снега и грязи;
  • км 75-77 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации асфальтобетонного покрытия;
  • км 1-12, км 24-30, км 48-57, км 70-80 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга. с 10:00 до 18:00, замена ламп.
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