В Ленобласти за последние сутки выявили 142 новых случая COVID-19

Автор: Гузель Галимова
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За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 1420 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 6 марта.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+3), Кудрово (+12), Янино-1 (+34), Разметелево (+1), пос. Щеглово (+1), Сертолово (+12), Кузьмоловский (+5), пгт. им. Морозова (+5), Романовка (+4), Бугры (+4), пгт. им. Свердлова (+1), Карьер-Мяглово (+1), Ёксолово (+1), Шереметьевка (+1), Лесколово (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+16), Победа (+1), Первомайское (+1), Семиозерье (+1), Приветнинское (+1), Кравцово (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+3), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Новинка (+1), Новый Учхоз (+1).
  • Кингисеппский район: массив Тикопись (+1), Ивангород (+1).
  • Киришский район: Кириши (+2).
  • Кировский район: Кировск (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Алеховщина (+2), Лопотово (+1).
  • Ломоносовский район: Аннино (+1), Иннолово (+1), Лебяжье (+6).
  • Лужский район: Луга (+3), Торковичи (+1), Толмачёво (+1), Дзержинского (+1), Волошово (+1), Серебрянский (+2), Сяберо (+1).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+6).
  • Сланцевский район: Сланцы (+8), Дубок (Новосельское с/п) (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+9), Шугозеро (+1), Горка (+1),  Печнева (+1).
  • Тосненский район: Тосно (+1), Ульяновка (+1), г. Любань (+1).
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