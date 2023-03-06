В поликлиниках Петербурга откроют центры реабилитации для раненых участников СВО

В каждом районе Петербурга создаются мини-центры для реабилитации раненых участников спецоперации.

Такие центры рассчитывают открыть в каждой городской поликлинике. Один такой уже заработал в новом здании поликлинического отделения №12 Невского района. Ожидается, что прием здесь начнут уже в конце марта – начале апреля.

«В Петербурге сейчас реализуются предложения по созданию в каждой поликлинике мини-центров реабилитации для раненых участников специальной военной операции. В этой поликлинике уже работают специалисты, которые будут оказывать бойцам необходимую помощь», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.