Кадет из Мурино госпитализирован с отравлением из подъезда в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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В полицию 5 марта около 12:30 сообщили о госпитализации 17-летнего подростка из подъезда дома на улице Вавиловых в Санкт-Петербурге.

Врачи диагностировали у пациента острое отравление, предположительно, психотропным веществом. Известно, что подросток учится в кадетском классе одной из школ Мурино Всеволожского района. Живет там же с одним из родителей.

Семья ребенка ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что молодой человек задержан за развращение девочки в Вырице. Ему 18, ей 13.

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16.05.2022 4977
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