Кадет из Мурино госпитализирован с отравлением из подъезда в Петербурге

В полицию 5 марта около 12:30 сообщили о госпитализации 17-летнего подростка из подъезда дома на улице Вавиловых в Санкт-Петербурге.
Врачи диагностировали у пациента острое отравление, предположительно, психотропным веществом. Известно, что подросток учится в кадетском классе одной из школ Мурино Всеволожского района. Живет там же с одним из родителей.
Семья ребенка ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.
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16.05.2022 4977