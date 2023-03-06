Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 6 марта

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении уничтожено до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении потери противника за сутки составили свыше 160 военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и одна боевая машина РСЗО «Град».

На Донецком направлении уничтожено до 225 украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 65 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град».

На Херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одна самоходная гаубица «Акация».

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В течение суток нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах.

Уничтожены самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса БУК-М1, радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

В воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, также уничтожен украинский вертолет Ми-8, самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов.