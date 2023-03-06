Конкурс педагогов в сфере культуры энергосбережения стартовал в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Конкурс проводят комитет по ТЭК, комитет общего и профессионального образования, Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности. Как сообщает пресс-служба правительства региона, он приурочен к ежегодному фестивалю #ВместеЯрче-2023 и Году Команды Знаний, объявленному губернатором.

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Фото: lenobl.ru

Принять участие в конкурсе смогут педагоги государственных и муниципальных образовательных организаций общего и среднего профессионального образования Ленинградской области. Могут быть представлены только авторские проекты, не превышающие 20 страниц – дидактические материалы, разработки уроков по энергосбережению, подбор иллюстративного материала, видео-лекции по основам энергоэффективности.

Работы можно подать до 1 июля в Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности на электронный адрес [email protected] или по адресу: Санкт-Петербург, Калужский пер. 3А. Задать вопросы можно по телефону 8 (812) 332-84-88 (доб. 116). Итоги конкурса будут опубликованы во второй половине августа на портале www.lenoblces.ru.

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