В экстренные службы 6 марта в 13:31 поступил сигнал о возгорании иномарки в Каменногорске Выборгского района. Огонь охватил моторный отсек, салон и покрышки автомобиля.
Иномарка Renault Megane вспыхнула на Ленинградском шоссе. Пожар был ликвидирован в 13:55. На месте работали восемь сотрудников 108-й и 152-й пожарных частей и две спецмашины.
О пострадавших не сообщается. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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23.05.2022 852