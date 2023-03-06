В экстренные службы 6 марта в 13:31 поступил сигнал о возгорании иномарки в Каменногорске Выборгского района. Огонь охватил моторный отсек, салон и покрышки автомобиля.

Иномарка Renault Megane вспыхнула на Ленинградском шоссе. Пожар был ликвидирован в 13:55. На месте работали восемь сотрудников 108-й и 152-й пожарных частей и две спецмашины.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства происшествия устанавливаются.