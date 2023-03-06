Подпорожцы победили на фестивале подледного лова «Пашский Лед 2023» – фото, видео

Автор: Сергей Агутин
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В районе деревни Подбережье Волховского района 4 марта прошли соревнования «Пашский лед 2023», организатором которых является ГКУ «Леноблпожспас».

Первое место заняли представители Подпорожского района. На втором месте – Лодейнопольский район. На третьем – Всеволожский район.

Безопасность соревнования обеспечивали спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги.

Подпорожцы победили на фестивале подледного лова «Пашский Лед 2023» – фото, видео Подбережье, Пашский Лед-2023, Ленинградская область, Волховский район
Подпорожцы победили на фестивале подледного лова «Пашский Лед 2023» – фото, видео Подбережье, Пашский Лед-2023, Ленинградская область, Волховский район
Подпорожцы победили на фестивале подледного лова «Пашский Лед 2023» – фото, видео Подбережье, Пашский Лед-2023, Ленинградская область, Волховский район
Подпорожцы победили на фестивале подледного лова «Пашский Лед 2023» – фото, видео Подбережье, Пашский Лед-2023, Ленинградская область, Волховский район
Подпорожцы победили на фестивале подледного лова «Пашский Лед 2023» – фото, видео Подбережье, Пашский Лед-2023, Ленинградская область, Волховский район

Фото: vk.com/acclo

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Подпорожцы победили на фестивале подледного лова «Пашский Лед 2023» – фото, видео Подбережье, Пашский Лед-2023, Ленинградская область, Волховский район
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