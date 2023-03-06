Подпорожцы победили на фестивале подледного лова «Пашский Лед 2023» – фото, видео

В районе деревни Подбережье Волховского района 4 марта прошли соревнования «Пашский лед 2023», организатором которых является ГКУ «Леноблпожспас».
Первое место заняли представители Подпорожского района. На втором месте – Лодейнопольский район. На третьем – Всеволожский район.
Безопасность соревнования обеспечивали спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги.
Фото: vk.com/acclo
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