Военнослужащий из поселка Рахья погиб на Украине

В ходе спецоперации погиб уроженец поселка Рахья Всеволожского района Ленобласти Андрей Пятунин. Ему было 37 лет.

Андрей Пятунин погиб 16 февраля 2023 года. Соболезнования родным и близким бойца выразили глава региона Александр Дрозденко.

«Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким Андрея Николаевича Пятунина, его друзьям, однополчанам. Боль огромной утраты разделяют сегодня с ними все ленинградцы. Светлая память!», — отметил губернатор.