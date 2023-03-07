Военнослужащий из поселка Рахья погиб на Украине

Автор: Гузель Галимова
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В ходе спецоперации погиб уроженец поселка Рахья Всеволожского района Ленобласти Андрей Пятунин. Ему было 37 лет.

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Фото: vk.com/rakhya_info

Андрей Пятунин погиб 16 февраля 2023 года. Соболезнования родным и близким бойца выразили глава региона Александр Дрозденко.

«Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким Андрея Николаевича Пятунина, его друзьям, однополчанам. Боль огромной утраты разделяют сегодня с ними все ленинградцы. Светлая память!», — отметил губернатор.
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