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Новости Социум

С 1 августа некоторые категории пенсионеров получат увеличенные выплаты

В августе 2026 года некоторые категории пенсионеров получат увеличенные выплаты. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с «Газетой.ru».

С 1 августа некоторые категории пенсионеров получат увеличенные выплаты - Все корректировки пройдут автоматически.
Фото: pxhere

Изменения коснутся:

  • работающих пенсионеров — им проведут беззаявительный перерасчет страховых пенсий с учетом коэффициентов, заработанных в 2025 году. Максимальная прибавка составит 470,28 рубля при условии, что за год накоплено три балла;

  • пенсионеров, которым в июле исполнилось 80 лет — их фиксированная часть пенсии удвоится, плюс добавится надбавка за уход;

  • получателей доплат к пенсиям членов летных экипажей и работников угольной промышленности — размер надбавки индивидуален;

  • пенсионеров, получающих накопительные пенсии, а также срочные выплаты.

Все корректировки пройдут автоматически.

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Теги

пенсии пенсионеры Индексация
Новости Социум

В Кипенском и Гостилицком привели в порядок памятные места

Первичные отделения партии «Единая России» провели благоустройство воинских захоронений и других памятных мест.

Первичные отделения партии «Единая Россия» провели субботники в Кипенском и Гостилицком поселениях. Работа по благоустройству памятных мест прошла в соответствии с поручениями губернатора Ленинградской области и секретаря областного отделения партии Александра Дрозденко, а также в рамках федерального партийного проекта «Историческая память».

Фото здесь и далее: партия «Единая Россия»

Входе недавних акций активисты привели в порядок мемориал «Непокоренная высота» на горе Колокольня в Гостилицком сельском поселении. В Кипенском поселении усилия партийцев сосредоточились на мемориальном стенде «Земляки, сражавшиеся за Родину в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Депутаты «Единой России» тем временем провели масштабную работу по обновлению экспозиции. Фотографии героев были не только отреставрированы, но и оцифрованы. 

В Кипенском и Гостилицком привели в порядок памятные места - Первичные отделения партии "Единая России" провели благоустройство воинских захоронений и других пам

Особую роль в реализации инициативы сыграл член партии Петр Константинович Беш, чье неравнодушное отношение и личный вклад позволили качественно провести эту работу. 

«Сохранение исторической памяти — это наша общая ответственность перед ветеранами, героями и будущими поколениями. Уход за памятниками, благоустройство мемориалов и сохранение имён защитников Отечества — важная часть патриотического воспитания. Такие субботники объединяют жителей и помогают сохранить связь поколений», — отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Рытов.

Забота о воинских мемориалах остается одним из ключевых приоритетов Народной программы партии.

Теги

Благоустройство в Ленобласти Единая Россия

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