Женщина вонзила нож в возлюбленного в деревне Старая

Преступление произошло 4 марта около 16:00 в деревне Старая Всеволожского района. Пара распивала спиртное и поссорилась. Во время конфликта 49-летняя женщина вонзила нож в живот 50-летнему мужчине.

Пострадавший не стал обращаться в полицию и скорую помощь. Однако 5 марта ему стало плохо. Врачи диагностировали проникающее ранение брюшной полости с повреждением печени. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

Женщину задержали 6 марта. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью заведено уголовное дело.