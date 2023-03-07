Женщина вонзила нож в возлюбленного в деревне Старая

Преступление произошло 4 марта около 16:00 в деревне Старая Всеволожского района. Пара распивала спиртное и поссорилась. Во время конфликта 49-летняя женщина вонзила нож в живот 50-летнему мужчине.
Пострадавший не стал обращаться в полицию и скорую помощь. Однако 5 марта ему стало плохо. Врачи диагностировали проникающее ранение брюшной полости с повреждением печени. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.
Женщину задержали 6 марта. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью заведено уголовное дело.
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23.06.2022 2416