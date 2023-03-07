Гражданин Узбекистана отправлял свои интимные фото мальчику из Гатчины

В Санкт-Петербурге за развращение 14-летнего подростка из Гатчины задержан 32-летний гражданин Узбекистана. Мигрант отправлял подростку свои интимные фотографии и вел переписки на соответствующие темы.

Информация о развращении ребенка поступила в полицию Гатчинского района 7 февраля. Преступление было совершено не позднее 29 января 2023 года через один из популярных мессенджеров.

Известно, что задержанный приехал в Россию в январе 2023 года с целью работы, но нигде не был трудоустроен.