В Петербурге за три года умерли более 80 медиков, заразившись коронавирусом на работе

За три года пандемии в Петербурге умер 81 медицинский работник, заразившись коронавирусом во время выполнения рабочих обязанностей.

Об этом заявил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он добавил, что медицинских работников, которые умерли, заразившись не на рабочем месте, несколько больше.

За время пандемии город выплатил заболевшим медработникам и семьям погибших врачей более 11 млрд рублей. Выплаты получили более 36 тысяч человек.