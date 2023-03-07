68 новых случаев  COVID-19 выявлено в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 68 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 7 марта.

Всеволожский район: Всеволожск (+31), Романовка (+3), Касимово (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+1) .

Лодейнопольский район: Игокиничи (+1).

Лужский район: Луга (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+30) .