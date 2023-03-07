68 новых случаев  COVID-19 выявлено в Ленобласти за последние сутки

Автор: Гузель Галимова
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 68 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 7 марта.

  • Всеволожский район: Всеволожск (+31), Романовка (+3), Касимово (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+1).
  • Лодейнопольский район: Игокиничи (+1).
  • Лужский район: Луга (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+30).
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