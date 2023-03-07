Четыре человека за месяц получили ожоги во время купания в ваннах в Петербурге

Последний такой случай произошел в Колпинском районе. Пострадавшая погибла.

Как сообщает Мойка78, в своей квартире жилого дома на Пролетарской улице накануне вечером нашли мертвой 54-летнюю женщину. На теле погибшей виднелись следы, характерные при ожоге кипятком.

Это уже четвертый случай смерти от кипятка в Петербурге за последний месяц. 16 февраля в ванной комнате квартиры на Штурманской улице нашли тело 92-летней блокадницы. По данным ГСУ СК РФ по Петербургу, ожоги пенсионерка получила из-за протечки кипятка, которая произошла в результате повреждения смесителя.

18 февраля, стало известно о 30-летней женщине, которая обварилась кипятком. Повреждения оказались для нее смертельными.

А 19 февраля в больницу доставили 82-летнюю пенсионерку. Спасти ее не удалось.

Ранее стало известно, что иностранец-строитель получил тяжелые травмы при загадочных обстоятельствах в Подпорожье.