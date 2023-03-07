Иностранец-строитель получил тяжелые травмы при загадочных обстоятельствах в Подпорожье

Вечером 6 марта в полицию Подпорожского района сообщили о госпитализации 36-летнего гражданина Узбекистана. Врачи диагностировали у него тяжелые травмы внутренних органов и оценили его состояние как тяжелое.

Скорую помощь иностранцу вызвал знакомый. Он рассказал, что работает водителем машины развозки и забрал рабочего со стройки в Подпорожье. По дороге в Санкт-Петербург пассажир стал жаловаться на резкую боль в животе.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.