В Антарктике сняли редкую гигантскую медузу. Она похожа на инопланетное существо

В антарктических водах подводным аппаратам удалось заснять трех гигантских прозрачных медуз Stygiomedusa gigantea на глубине 80-280 метров. Обычно эти существа предпочитают глубину около километра.Фото: Live Science
Длина щупалец медузы – 10 метров. Диаметр колокола – метр. Они живут во всех океанах, кроме Северного Ледовитого.
Исследователь Дэниел Мур считает, что медузы могут подниматься ближе к поверхности океана, чтобы избавиться от паразитов с помощью ультрафиолетового излучения. По другой версии, существ просто уносит течение.
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