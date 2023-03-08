В Антарктике сняли редкую гигантскую медузу. Она похожа на инопланетное существо

В антарктических водах подводным аппаратам удалось заснять трех гигантских прозрачных медуз Stygiomedusa gigantea на глубине 80-280 метров. Обычно эти существа предпочитают глубину около километра.

Фото: Live Science

Длина щупалец медузы – 10 метров. Диаметр колокола – метр. Они живут во всех океанах, кроме Северного Ледовитого.

Исследователь Дэниел Мур считает, что медузы могут подниматься ближе к поверхности океана, чтобы избавиться от паразитов с помощью ультрафиолетового излучения. По другой версии, существ просто уносит течение.