В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение. Ветер усиливается

Согласно предупреждению ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 8 марта на территории Ленинградской области ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра до 15-17 м/с.
Есть вероятность ДТП, в том числе крупных, затруднений в движении по автодорогам, а также повреждений на ЛЭП, ТП и линиях связи, объектов экономики, транспорта и жилого фонда.
Сохраняется вероятность провалов людей и техники под неокрепший лед водоемов Ленинградской области и отрывов прибрежного льда с находящимися на нем людьми.
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01.03.2023 561