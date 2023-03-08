В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение. Ветер усиливается

Согласно предупреждению ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 8 марта на территории Ленинградской области ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра до 15-17 м/с.

Есть вероятность ДТП, в том числе крупных, затруднений в движении по автодорогам, а также повреждений на ЛЭП, ТП и линиях связи, объектов экономики, транспорта и жилого фонда.

Сохраняется вероятность провалов людей и техники под неокрепший лед водоемов Ленинградской области и отрывов прибрежного льда с находящимися на нем людьми.