Со льда Финского залива в Ломоносовском районе 8 марта эвакуируют 50 любителей зимнего лова. На борт их принимают судна на воздушной подушке и вертолет МЧС России.
В экстренные службы около 09:45 поступил сигнал о происшествии возле Шепелевского маяка в Финском заливе. От берега откололось несколько льдин, на которых находятся 50 любителей зимнего лова.
На крупную льдину совершил посадку ведомственный вертолет Ми-8. Нескольких экстремалов на борт взяли судна на воздушной подушке. К технике спасателей рыбаки добирались короткими перебежками.
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08.03.2023 24