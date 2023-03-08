Со льда Финского залива в Ломоносовском районе 8 марта эвакуируют 50 любителей зимнего лова. На борт их принимают судна на воздушной подушке и вертолет МЧС России.

В экстренные службы около 09:45 поступил сигнал о происшествии возле Шепелевского маяка в Финском заливе. От берега откололось несколько льдин, на которых находятся 50 любителей зимнего лова.

На крупную льдину совершил посадку ведомственный вертолет Ми-8. Нескольких экстремалов на борт взяли судна на воздушной подушке. К технике спасателей рыбаки добирались короткими перебежками.