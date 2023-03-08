Орнитологи подготавливают искусственные гнездовья для птиц в восьми заказниках Ленобласти

На особо охраняемых природных территориях Ленинградской области началась подготовка к весне. Орнитологи готовят к заселению птиц искусственные гнездовья в восьми региональных заказниках.

Работы в заказниках проводят не менее восьми лет. За все время орнитологи устанавливали три типа искусственных гнездовий: дуплянки для мелких птиц, гоголятники для уток-дуплогнездников, платформы для крупных хищников. Это делается для привлечений птиц на определенные территории, увеличения популяции и биологического разнообразия.

Искусственные гнездовья подготовили в заказниках «Гладышевский», «Линдуловская роща», «Выборгский», «Раковые озера», «Дубравы у деревни Велькота», «Котельский», «Кургальский» и «Глебовское болото».