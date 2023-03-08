Биржа труда назвала самые необычные профессии женщин в Ленобласти

Биржа труда Ленинградской области за 2022 год трудоустроила 9,7 тысячи женщин. Самой популярной стала сфера торговли – ее выбрали 18 %. Самой необычной профессией стала работа тальмана – ответственного за ведение учета груза в порту. Ее выбрали семь женщин.

На втором по популярности месте оказались предприятия обрабатывающих производств – их выбрали 17 %. В сфере образования захотели работать 8 %, а в здравоохранении – 7 %. Наименее популярной среди женщин стала работа в области электроэнергетики (2 %), информации и связи, добычи полезных ископаемых (1 %).

Как отметила глава комитета по труду и занятости населения Алла Астратова, в 2022 году многие женщины региона устроились по профессиями, ранее считавшимся исключительно мужскими. Например, 20 ленинградок устроились на должность аппаратчика или аппаратчика-гидрометаллурга, еще 47 стали контроллерами. Работу по ремонту газового оборудования предпочли 14 человек, а еще пять – электрогазосварщиком.