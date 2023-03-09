Петербурженка вернулась с отдыха в Турции и выяснила, что ее квартиру продали

Пострадавшей оказалась 27-летняя девушка. Вместе с ребенком она улетела в Турцию в конце декабря и вернулась 28 февраля. Когда попыталась попасть в свою квартиру на Центральной улице в Металлострое, то обнаружила, что на двери сменили замки.

Прибывшие на место полицейские вскрыли дверь, сняли отпечатки пальцев и выяснили, что из квартиры пропало имущество более чем на 400 тысяч рублей. В частности, исчезла посудомойка.

По словам соседей, трое мужчин неславянской внешности спокойно поменяли замки днем в выходной день. На вопросы они ответили, что квартиру продали. Женщина написала заявление в полицию.