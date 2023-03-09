Погибшая хозяйка обнаружена 8 марта на пепелище во Мге

После пожара в хозяйственной постройке на улице Мирошниченко в поселке Мга Кировского района 8 марта обнаружено сильно обгоревшее тело человека. По предварительной информации, погибла 55-летняя хозяйка участка.

Сообщение о пожаре во Мге поступило 8 марта в 15:23. Огонь охватил 20 квадратных метров. К 16:31 возгорание ликвидировали дежурные смены 127-й и 130-й пожарных частей.

На месте работали восемь спасателей и две спецмашины. Останки отправлены в морг, точную причину смерти установит медицинская экспертиза.