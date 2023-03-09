Колтушское шоссе расширяется в рамках национального проекта

На участке от Голландской улицы в сторону КАД в Янино началось обустройство насыпи для еще одной полосы движения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее строители убрали здесь старую линию электроосвещения, что открыло дополнительный фронт работ. В то же время вдоль шоссе в Янино продолжается монтаж ливневой канализации, которой ранее не было. Для осушения места работ строители используют редкую технологию иглофильтров: погружаясь в почву, они удерживают грунтовые воды на одном уровне, обеспечивая качественное водопонижение и позволяя быстрее выполнять строительные работы.

Окончание расширения первой половины Колтушского шоссе от КАДа через Янино до Суоранды намечено на вторую половину лета следующего года. Реконструкция второй половины от Суорнады до перекрестка на Воейково завершится в 2027 году: сейчас до перекрестка в сторону Кудрово дорожники убирают старые деревья из полосы отвода.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.