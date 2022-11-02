Дорожники приступили к ремонту Колтушского шоссе от Суоранды до Воейково

Стартовал второй этап реконструкции одной главных региональных трасс Всеволожского района, который призвана убрать «бутылочное горлышко» на границе Янино и Санкт-Петербурга.

Около деревни Суоранда в сторону Колтушей идет очистка полосы отвода от деревьев, впоследствии здесь дорога станет четырехполосной.

Реконструкция затронет весь участок от Суоранды, пройдет через д. Старую, Колтуши и завершится на перекрестке Колтушского, Воейковского шоссе и дороги в сторону Всеволожска. Согласно документации, поворот в сторону деревни Старая станет значительно удобнее, а пересечение Колтушского, Воейковского шоссе и дороги на Всеволожск превратится в круг.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.