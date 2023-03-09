Подростки из Сиверского с бутылкой коньяка подозреваются в угоне Volkswagen Golf

По информации ivbg.ru, 8 марта около 06:30 в полицию Гатчинского района обратился 31-летний житель поселка Сиверский. Он обнаружил пропажу темно-серого Volkswagen Golf 1980 года выпуска.

Иномарка была припаркована возле дома на улице Строителей. Материальный ущерб автовладельца составил 300 рублей. Мужчина позже нашел автомобиль брошенным на дороге между Сиверским и Дружносельем.

По предварительным данным, в салоне лежала бутылка коньяка. Подозреваемых задержали в тот же день – ими оказались двое учеников районной гимназии в возрасте 15 и 16 лет. После разговора в полиции оба отпущены под обязательства о явке.