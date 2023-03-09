Традиционный праздник красок прошел в Индии

Жители города Дели 8 марта, отметили праздник Холи, символизирующий конец прохладного сезона и начало жары. Люди на улицах обсыпали друг друга цветными порошками и обливали подкрашенной водой.

Как сообщает «Общая Газета», Холи отмечается в день полнолуния месяца Пхалгуна по индуистскому календарю (февраль – март) и исторически привязан к празднованию весеннего урожая.

В разных частях Индии с этим празднеством связаны различные мифы. Например, на севере, в том числе в Дели, сжигают чучело демоницы Холики, которая и дала имя празднику. Но все мифы объединяет одно – яркая краска.

Пачкать нельзя только полицейских. По законам это считается демонстрацией неуважения к представителю органов правопорядка при исполнении служебных обязанностей.

В день Холи принято мириться, решать споры, возобновлять разорванные отношения. Праздник отмечают люди всех каст.