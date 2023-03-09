Четверть петербургских бизнесменов в скором времени планируют выйти на зарубежный рынок

Самыми перспективными считаются страны СНГ, Латинской Америки и Азии.

Бизнес-клуб «Атланты» провел исследование. Выяснилось, что четверть опрошенных предпринимателей в ближайшие 3 года планируют выходить на зарубежный рынок. Сообщает Деловой Петербург.

Михаил Белоусов, генеральный директор ГК «Маршал», считает, что петербургские компании могли бы предложить рынкам СНГ, Азии и Латинской Америки продукты металлообработки, машиностроения, химической промышленности и производства высокотехнологичных товаров. Но придется конкурировать с Китаем, у которого ниже стоимость услуг и производства.

Ранее стало известно, что компания «Алгоритм» начала производство готовой еды в Ленобласти.