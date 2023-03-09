Сотрудники МЧС предупреждают о похолодании до –25 в Ленобласти ночью 10 марта

Местами в регионе пройдет небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица.

Температура воздуха ночью 10 марта в Ленинградской области опустится до –14…–19 градусов, а местами достигнет отметки в –22…–25 градусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Как передают Невские Новости, днем градусник термометра покажет –1…–6 градусов. Жителей области ждет переменная облачность, местами небольшой снег, а в отдельных районах изморозь.

Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: Пресс-служба МЧС по Ленобласти

Ранее стало известно, что в Ленобласти объявлено штормовое предупреждение. Ветер усиливается.