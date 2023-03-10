Электропоезд насмерть сбил 13-летнюю девочку в Приозерском районе

На перегоне «Сосново-Орехово» в Приозерском районе 9 марта около 18:20 попала под электропоезд и скончалась на месте происшествия 13-летняя девочка.

Электропоезд двигался по маршруту «Сосново — Санкт-Петербург». Следственное управление завело уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Криминалисты осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы.