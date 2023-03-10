Жителю Петербурга пришлось расстаться с любимой иномаркой из-за долгов родственника

Владельцу Nissan Qashqai пришлось расстаться с иномаркой из-за долгов своего родственника в Санкт-Петербурге. Иномарку должника обнаружили во время рейда.

Было установлено, что у автомобилиста 164 административных штрафа за превышение скорости на 89 тысяч рублей. Однако за рулем иномарки в моменты нарушений находился не хозяин, а его родственник.

Владелец Nissan Qashqai рассердился, но долг не погасил. Автомобиль направили на спецстоянку. Теперь мужчине придется не только погасить задолженность, но и оплатить эвакуатор с вынужденной парковкой.