К Петербургу приближается циклон из Калининграда

Предстоящая ночь в городе на Неве будет очень холодной.

Синоптики сообщают, что ночью в Петербурге температура воздуха опустится до –15…–16 градусов.

Как передают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, в город на Неве придет циклон, который будет смещаться от Калининграда. Он то и принесет осадки в виде снега, который начнет идти во второй половине субботы и продолжится в воскресенье.

Температура в отдельных районах может опуститься до –19 градусов.

Расслабляться петербуржцам не стоит, 14 марта в Северную столицу пожалует новый циклон с порцией снега.

Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ | Надежда Капранова

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС предупреждают о похолодании до –25 в Ленобласти ночью 10 марта.