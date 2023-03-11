Водителей просят помочь в поисках пропавшего в Приозерском районе мужчины. Нужны записи регистраторов

В поисках 49-летнего мужчины, пропавшего в Приозерском районе Ленобласти, просят помочь водителей с авторегистраторами.

Мужчина пропал 26 февраля — в 23.10 он вышел из поселка Плодовое и с тех пор его не видели. Предположительно, он мог направляться в сторону Ладожского озера, к поселку Владимировка – пешком или на попутке.

«Если вы проезжали в тех местах после указанного времени, постарайтесь припомнить, не видели ли вы (или, может быть, даже подвозили) 49-летнего худощавого мужчину в тёмной куртке с сумкой через плечо. К тем, у кого в машинах есть автомобильные регистраторы, просьба проверить записи – вдруг на них попал тот, кого мы ищем», — говорится в сообщении

Фото: Лиза Алерт

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии #ЛизаАлерт 8-800-7005452 или связаться с инфоргом поиска Ольгой: 89992060242.