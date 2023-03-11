Названы самые популярные у россиян направления для летнего отпуска

Самыми популярными направлениями для летнего отдыха среди россиян в этом году станут Крым, Сочи и Алтай, следует из результатов опроса сервиса SuperJob.

21% опрошенных заявили, что планируют провести отпуск в России. Среди направлений наибольшей популярностью пользуются Крым, курорты Краснодарского края, Алтай, Байкал и Петербург. 17% респондентов проведут отпуск дома или на даче. За границу намерены поехать только 4% россиян. Среди зарубежных направлений большинство выбрали Турцию и Тунис.