Сибиряк и ленинградец напали на курьера с продуктами в Петербурге

По информации ivbg.ru, 10 марта на улице Складской в Санкт-Петербурге по подозрению в разбое задержаны 19-летний житель Тюменской области и его 22-летний знакомый из Кудрово.
Тремя днями ранее мужчины возле склада сервиса доставки продуктов на проспекте Пятилеток подкараулили курьера, распылили ему в лицо содержимое газового баллончика и скрылись с парой пакетов.
Пострадавшим оказался 38-летний гражданин Таджикистана. Он рассказал правоохранителям, что нес заказы примерно на 3000 рублей. Известно, что оба подозреваемых ранее в поле зрения полиции не попадали.
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17.11.2022 8516