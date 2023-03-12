Сибиряк и ленинградец напали на курьера с продуктами в Петербурге

По информации ivbg.ru, 10 марта на улице Складской в Санкт-Петербурге по подозрению в разбое задержаны 19-летний житель Тюменской области и его 22-летний знакомый из Кудрово.

Тремя днями ранее мужчины возле склада сервиса доставки продуктов на проспекте Пятилеток подкараулили курьера, распылили ему в лицо содержимое газового баллончика и скрылись с парой пакетов.

Пострадавшим оказался 38-летний гражданин Таджикистана. Он рассказал правоохранителям, что нес заказы примерно на 3000 рублей. Известно, что оба подозреваемых ранее в поле зрения полиции не попадали.