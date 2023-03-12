Мужчина поджег иномарку своей бывшей в Приморске

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 11 марта в поселке Ключевое Выборгского района задержан 52-летний местный житель. Мужчину подозревают в ночном поджоге Hyundai Solaris, принадлежащей его бывшей возлюбленной из Приморска.

Иномарка является собственностью 45-летней женщины, работающей продавцом-консультантом. Автомобиль был припаркован возле дома на набережной Лебедева. У Hyundai Solaris выгорели моторный отсек и частично салон, а также разбито лобовое стекло.

Меру пресечения задержанному поджигателю изберут в течение двух суток.

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24.05.2022 1838
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