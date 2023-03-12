Угнанную в Гатчине иномарку за 2,5 млн рублей остановили возле Москвы

По информации ivbg.ru, на московской кольцевой в районе Лосиного Острова остановлен белый Mitsubishi Outlander с петербургскими номерами, который ехал в связке-сопровождении Chevrolet Aveo.

Внедорожник имел подложные номера и числился в угоне. Точно такую же иномарку стоимостью около 2,5 млн рублей угнали на улице Изотова в Гатчине у 39-летней инспектора налоговой службы.

За рулем Mitsubishi Outlander находился 30-летний житель вологодского поселка Вожега. Машиной сопровождения управлял его 28-летний земляк из соседней деревни Большая Климовская. Оба ранее судимы.

В салоне угнанного внедорожника нашли настоящие номера и прибор для подавления сигнала. По факту кражи в особо крупном размере заведено уголовное дело.