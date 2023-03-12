Судимый 14 раз житель Выборга задержан за кражу сумки у пенсионера

По информации ivbg.ru, 11 марта возле железнодорожного вокзала в Выборге задержан 33-летний местный житель. Мужчину подозревают в том, что четырьмя днями ранее в городской поликлинике он украл сумку у 77-летнего пенсионера из Рощино.

В сумке находились мобильный телефон и 500 рублей. Было заведено уголовное дело о краже.

Всего у подозреваемого 14 судимостей. Это не только кражи, но и мошенничество, грабеж, наркотики. На момент задержания он находился под подпиской о невыезде по свежему уголовному делу.