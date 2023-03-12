В Ленобласти более 1500 единиц спецтехники устраняют последствия снегопада

На Санкт-Петербург и Ленинградскую область обрушился сильный снегопад. По словам синоптика Михаила Леуса, в городе и окрестностях 11 марта выпала почти треть месячной нормы осадков.

Утром 12 марта высота снежного покрова в Санкт-Петербурге достигла 32 сантиметров – это максимальный показатель с начала зимы.

В Ленинградской области последствия снегопада устраняют более 4000 человек и 1500 единиц техники. От снега и наледи очищено уже около 12 тысяч километров дорог и обочин.

Сотрудники коммунальных и дорожных служб работают в усиленном режиме и призывают водителей быть внимательными за рулем.