В Ленобласти более 1500 единиц спецтехники устраняют последствия снегопада

Автор: Сергей Агутин
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На Санкт-Петербург и Ленинградскую область обрушился сильный снегопад. По словам синоптика Михаила Леуса, в городе и окрестностях 11 марта выпала почти треть месячной нормы осадков.

Утром 12 марта высота снежного покрова в Санкт-Петербурге достигла 32 сантиметров – это максимальный показатель с начала зимы.

В Ленинградской области последствия снегопада устраняют более 4000 человек и 1500 единиц техники. От снега и наледи очищено уже около 12 тысяч километров дорог и обочин.

Сотрудники коммунальных и дорожных служб работают в усиленном режиме и призывают водителей быть внимательными за рулем.

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12.03.2023 11
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