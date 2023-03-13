На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 13 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 23, 48, 57, 74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.

М-10 «Россия»:

км 593-674, Тосно км 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 628-630, км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 145 ограничение скорости движения в направлении Мги с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 480, 485, 491, 499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.

Вам будет интересно В марте «АвтоВАЗ» поднимет цены на машины на 2% Российский производитель «АвтоВАЗ» анонсировал повышение цен на свои машины. С 1 марта цены на автомобили «АвтоВАЗа» вырастут примерно на 2%, цитирует... 28.02.2023 179

А-181 «Скандинавия»:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов, очистка тротуаров от снега.

А-121 «Сортавала»:

км 15-20 ограничение скорости движения в сторону г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка шумозащитного экрана;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков от снега и грязи, замена дорожных знаков;

км 37-45 ограничение скорости движения в сторону г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения и обочин от снега и грязи;

км 73-75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров, вывоз снега.

Р-23 «Псков»: