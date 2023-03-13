На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 13 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 23, 48, 57, 74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, Тосно км 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 628-630, км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 145 ограничение скорости движения в направлении Мги с 08:00 до 19:00, замена барьерного ограждения.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480, 485, 491, 499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.
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28.02.2023 179
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов, очистка тротуаров от снега.
А-121 «Сортавала»:
- км 15-20 ограничение скорости движения в сторону г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка шумозащитного экрана;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков от снега и грязи, замена дорожных знаков;
- км 37-45 ограничение скорости движения в сторону г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения и обочин от снега и грязи;
- км 73-75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров, вывоз снега.
Р-23 «Псков»:
- км 111-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00,уборка снежного вала у барьерного ограждения.