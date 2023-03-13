Договоры между авторизованными российскими сервисными центрами и Apple заканчиваются в конце марта, и корпорация не будет их продлевать.

«Apple не будет продлевать договоры с российскими авторизованными сервисными центрами. Вместо этого компания заключит контракт на проведение гарантийного ремонта с одним из зарубежных партнеров. Таким образом, корпорация больше не будет напрямую взаимодействовать с российскими АСЦ», — рассказал источник «Известий» в крупном ИТ-дистрибьюторе.

Так Apple сможет соблюсти американские санкции, которые запрещают ввоз в Россию смарфтонов дороже $300, включая подменные iPhone на замену сломанной техники.

Ранее Apple приостановил гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России.