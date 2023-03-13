У кабанов в Кировском районе Ленобласти «своя атмосфера» — видео

Дикие животные третий день подряд развлекаются как могут.

Тусовочная атмосфера из Кировского района Ленобласти: там уже третий день вовсю развлекаются кабаны и смущают местных своим присутствием. Об этом пишет телеграм-канал Mash на Мойке.

В деревне Горы говорят, что звери пришли к ним в гости из-за закопанных по осени яблок. Они активно поедают лакомство в соседнем лесу и выглядят весьма жизнерадостными.

Зоолог Павел Глазков уточняет: это кабанье семейство во главе с беременной мамой-свинкой. Соседство, конечно, по-своему милое, но только до момента, пока кабан не напугается и не решит, что ему следует защищаться.

Ранее стало известно, что в Ленобласти глухари начали «чертить» территорию под «брачные игры».