Никто не знает, что делать с огромными сугробами, которые, очевидно начнут таять.

Как утверждает главный синоптик города, к настоящему моменту накоплен максимальный с начала зимы уровень снежного покрова. Об этом пишут НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Массивные сугробы в городе на Неве начнут резко таять с наступлением весеннего потепления днем 14 марта.

Сейчас уровень снежного покрова составляет 32 см, превышая даже показатели минувшей зимы. Способствовала этому холодная погода, которая держалась на протяжении первой половины марта.

Свой вклад, определенно, внесли и городские службы, специализирующиеся на уборке снега. Качество их работы на протяжении прошедших месяцев неоднократно подвергалось жесткой критике со стороны населения.

Уже с завтрашнего дня под влиянием тепла и солнца снежный покров начнет разрушаться и в Петербурге станет очень мокро.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил местных жителей о неприятных последствиях наступающего потепления — пока солнце окончательно не подсушит асфальт, на тротуарах будет скользко.

«Днем при положительной температуре снег будет таять и течь, а ночью при отрицательной — замерзать»», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ

Ранее стало известно, что погода в середине марта удивит петербуржцев аномальным теплом.